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На севере Бурятии возможен сход лавин

На севере Бурятии возможен сход лавин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людей призывают воздержаться от горных походов

По данным Бурятского гидрометцентре, 9 и 10 февраля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает воздержаться от выходов на горные маршруты в этом районе.

Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин. Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. По словам специалистов метеорологии, угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова». Этот период длится примерно с октября по май.

- В связи с этим, выходя на горные маршруты соблюдайте необходимые меры безопасности. Находясь в горах, следите за изменением погоды, важно знать места возможного схода снежных лавин в районе своего пути. Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов; если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде, - сообщают в пресс-службе республиканского МЧС.

Если лавина срывается достаточно высоко, нужно ускоренным шагом или бегом уйти с пути лавины в безопасное место или укрыться за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). Если от лавины невозможно уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег.

- Расположитесь вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя. Главная задача – уберечь органы дыхания от снежной пыли, закройте нос и рот ладонями, шарфом, шапочкой, рукавицами. Руки лучше держать у лица. После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Если этого не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки чтобы облегчить процесс дыхания, - предупреждают специалисты.

Спасатели напоминают любителям туризма, выходящим на маршрут, что необходимо тщательно готовиться к походу: обязательно регистрировать свою туристскую группу в поисково-спасательных подразделениях, уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению.

Регистрация важна, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи. Для удобства можно заполнить форму для регистрации туристской группы.
лавинная опасность
 
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