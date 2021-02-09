На севере Бурятии возможен сход лавин

Людей призывают воздержаться от горных походов



По данным Бурятского гидрометцентре, 9 и 10 февраля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин.



Главное управление МЧС России по Бурятии призывает воздержаться от выходов на горные маршруты в этом районе.



Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин. Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. По словам специалистов метеорологии, угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова». Этот период длится примерно с октября по май.



- В связи с этим, выходя на горные маршруты соблюдайте необходимые меры безопасности. Находясь в горах, следите за изменением погоды, важно знать места возможного схода снежных лавин в районе своего пути. Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов; если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде, - сообщают в пресс-службе республиканского МЧС.



Если лавина срывается достаточно высоко, нужно ускоренным шагом или бегом уйти с пути лавины в безопасное место или укрыться за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). Если от лавины невозможно уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег.



- Расположитесь вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя. Главная задача – уберечь органы дыхания от снежной пыли, закройте нос и рот ладонями, шарфом, шапочкой, рукавицами. Руки лучше держать у лица. После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Если этого не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки чтобы облегчить процесс дыхания, - предупреждают специалисты.



Спасатели напоминают любителям туризма, выходящим на маршрут, что необходимо тщательно готовиться к походу: обязательно регистрировать свою туристскую группу в поисково-спасательных подразделениях, уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению.



Регистрация важна, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи. Для удобства можно заполнить форму для регистрации туристской группы.

