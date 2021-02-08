На днях открылась переправа в Усть-Кутском районе
В Иркутской области была допущена к эксплуатации ледовая трасса в Усть-Кутском районе на реке Ние. При благоприятных погодных условиях и удовлетворительном состоянии ледового полотна переправа посёлка Звёздный будет функционировать до весны. Её грузоподъёмность на сегодняшний день составляет 25 тонн.
Режим работы ледовых переправ, порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров, скоростной режим, устанавливаются эксплуатирующей организацией с учётом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лёд. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах.
- Места, отведённые для переправ, удовлетворяют следующим условиям: дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены; в районе переправ отсутствуют (слева и справа на расстоянии 100 метров) сброс тёплых вод и выход грунтовых вод, промоины, майны и площадки для выколки льда. Границы переправы обозначаются ограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах выставляются предупредительные знаки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Рядом со щитами «Подать утопающему» и с навешенными на них спасательными кругами, страховочным канатом, должны быть также спасательные доски, багор, шест, лестница, бревно, используемые для оказания помощи людям при возможном проломе льда.
Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днём, производится замер толщины льда и определяется его структура. Замер льда производится по всей трассе, особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водоёма. Во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъёмности регулярно производится расчистка проезжей части переправы от снега.
В Иркутской области работают 49 ледовых переправ
Общество, Фото:
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