В Бурятии проводят обследования буддийских храмов

- Сотрудники МЧС России уделяют особое внимание состоянию систем противопожарной защиты храмов, знаниям действий священнослужителей в случае возникновения пожара. Помимо этого, государственными инспекторами по пожарному надзору оказывается посильная помощь, консультации в безопасном проведении праздника, - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Чупров.



Всего на территории Бурятии планируется провести более 25 мероприятий, посвящённых празднику Белого месяца. В местах их проведения будет организовано дежурство сотрудников МЧС и Государственной противопожарной службы республики, задействована пожарная техника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.





В преддверии наступления Нового года по буддийскому календарю сотрудники МЧС проводят профилактические обследования зданий и сооружений, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях, а также места проведения «Дугжуубы».