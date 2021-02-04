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В Бурятии ветеран отметил 100-летие

В Бурятии ветеран отметил 100-летие
Общество,  Фото:страница Доры Хамагановой
Дамба Шаракшанов один из самых почитаемых старейшин Тункинской долины

В посёлке Жемчуг Тункинского районам Бурятии живёт единственный ветеран. Участник Сталинградской битвы Дамба Базарович Шаракшанов отметил недавно 100-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.

- Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Тункинского района Чингис Маншеев тепло поздравил дорогого ветерана, одного из самых почитаемых старейшин Тункинской долины. Участник Сталинградской битвы. Мёрз в окопах. Вёл в атаку бойцов. Показывал пример мужества и героизма. Под ураганным огнём хвалёной 6-й армии Паулюс прорывал линии огня на передовой, в окопах Сталинграда. После обширного ранения лежал в госпитале. Был комиссован, - рассказала она.

Дамба Базарович вернулся в родную Тунку в 1943 году, восстанавливал производство. Ветеран войны вырастил достойных детей и внуков.

ветераны ВОВ юбилей
 
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