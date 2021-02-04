В Бурятии ветеран отметил 100-летие

Дамба Шаракшанов один из самых почитаемых старейшин Тункинской долины
В посёлке Жемчуг Тункинского районам Бурятии живёт единственный ветеран. Участник Сталинградской битвы Дамба Базарович Шаракшанов отметил недавно 100-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.
- Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Тункинского района Чингис Маншеев тепло поздравил дорогого ветерана, одного из самых почитаемых старейшин Тункинской долины. Участник Сталинградской битвы. Мёрз в окопах. Вёл в атаку бойцов. Показывал пример мужества и героизма. Под ураганным огнём хвалёной 6-й армии Паулюс прорывал линии огня на передовой, в окопах Сталинграда. После обширного ранения лежал в госпитале. Был комиссован, - рассказала она.
Дамба Базарович вернулся в родную Тунку в 1943 году, восстанавливал производство. Ветеран войны вырастил достойных детей и внуков.
«Сила в правде», - гласит одна из записей на стене группы
Дамба Шаракшанов один из самых почитаемых старейшин Тункинской долины
Спортсмены приедут в конце февраля
Вакцинацию прошли уже больше половины социальных работников
Урбанисты предлагают «выделенку» для трамваев
Часть причинённого ущерба пожилой мужчина выплатил из пенсии
На создание шестиминутного фильма команде потребовалось около двух лет
Родители маленькой Адисы, которой срочно нужно самое дорогое в мире лекарство, рассказали, как проходят сборы
Они стартуют 5 февраля
Организовано пять подкормочных зон
Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в магазине
Гала-концерт состоится 7 февраля
Свыше 330 тысяч жителей Бурятии узнали о своих долгах онлайн
В центре прогресса бокса дети будут заниматься бесплатно
Крупа без маркировочного ярлыка была утилизирована