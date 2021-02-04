В Бурятии ветеран отметил 100-летие

Дамба Базарович вернулся в родную Тунку в 1943 году, восстанавливал производство. Ветеран войны вырастил достойных детей и внуков.







В посёлке Жемчуг Тункинского районам Бурятии живёт единственный ветеран. Участник Сталинградской битвы Дамба Базарович Шаракшанов отметил недавно 100-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.- Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Тункинского района Чингис Маншеев тепло поздравил дорогого ветерана, одного из самых почитаемых старейшин Тункинской долины. Участник Сталинградской битвы. Мёрз в окопах. Вёл в атаку бойцов. Показывал пример мужества и героизма. Под ураганным огнём хвалёной 6-й армии Паулюс прорывал линии огня на передовой, в окопах Сталинграда. После обширного ранения лежал в госпитале. Был комиссован, - рассказала она.