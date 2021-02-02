В Бурятии ушёл из жизни участник легендарного парада Победы 1945 года

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты Бурятии

Иннокентий Владимирович Халзагаров скончался на 103-м году жизни



28 января на 103-м году ушёл из жизни Иннокентий Владимирович Халзагаров, участник легендарного парада Победы 1945 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Иннокентий Халзагаров родился 7 ноября 1918 года в селе Бирит Нукутского района Иркутской области. Он был 14 ребенком в семье и появился на свет, когда родителям было уже 50 лет. Очень рано остался без отца и с 6 лет начал помогать в организованной коммуне. В юном возрасте переехал в Улан-Удэ, где экстерном закончил школу и в 16 лет поступил на физико-математический факультет Бурятского педагогического института. Завершил пятилетнее обучение в 1939 году.



В 1940 году Иннокентий Владимирович был призван в ряды Красной Армии, откуда и был направлен на фронт в июне 1941 года. Его боевой путь начался с первых дней войны на Западном фронте и завершился по окончании войны с Японией. Участник обороны Сталинграда, Орловско-Курской битвы, Крымской наступательной операции, Львовско-Сандомирской операции. Как командир отделения подвижной радиостанции в составе 17 воздушной армии обеспечивал радиосвязь самолётов. Неоднократно был ранен, контужен. Прошёл все украинские фронты. Освобождал детские концентрационные лагеря в Польше. Участник легендарного парада Победы 1945 года в Москве.



После окончания войны вернулся домой, где его дождалась уже престарелая мать с осиротевшими племянниками, заботу о которых он взял на себя. В 1946 году создал семью с Булгитой Николаевной Ангаповой, учителем химии и биологии. В тяжёлые послевоенные годы родили и воспитали троих детей. Иннокентий Владимирович – дед четырёх внуков и четырёх правнуков.



Иннокентий Владимирович работал учителем математики и директором школы в Нукутском районе Иркутской области. В 60-е переехал в Улан-Удэ, где стал директором школы №9, преподавал в Улан-Удэнском техникуме механизации учёта. Среди его учеников огромное количество учёных, общественных деятелей в Иркутской области и Бурятии.

