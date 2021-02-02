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Пропавший житель Бурятии нашёлся благодаря внимательному жителю

Пропавший житель Бурятии нашёлся благодаря внимательному жителю
Общество, 
С объявленным в розыск мужчиной всё в порядке

Найден пропавший в Иволгинском районе Бурятии 63-летний пенсионер.

- Мужчину встретил случайный прохожий на соседней улице. Он ранее увидел распространённую в СМИ информацию о его розыске, и передал его сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В полиции уточнили, что с пенсионером всё в порядке.

Житель села Поселье был объявлен в розыск после того, как ушёл из дома 30 января. Сообщалось, что он страдает потерей памяти.
пропавшие без вести
 
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