С объявленным в розыск мужчиной всё в порядке
Найден пропавший в Иволгинском районе Бурятии 63-летний пенсионер.
- Мужчину встретил случайный прохожий на соседней улице. Он ранее увидел распространённую в СМИ информацию о его розыске, и передал его сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В полиции уточнили, что с пенсионером всё в порядке.
Житель села Поселье был объявлен в розыск после того, как ушёл из дома 30 января. Сообщалось, что он страдает потерей памяти.
Пропавший житель Бурятии нашёлся благодаря внимательному жителю
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