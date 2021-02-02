Пропавший житель Бурятии нашёлся благодаря внимательному жителю

С объявленным в розыск мужчиной всё в порядке



Найден пропавший в Иволгинском районе Бурятии 63-летний пенсионер.



- Мужчину встретил случайный прохожий на соседней улице. Он ранее увидел распространённую в СМИ информацию о его розыске, и передал его сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В полиции уточнили, что с пенсионером всё в порядке.



Житель села Поселье был объявлен в розыск после того, как ушёл из дома 30 января. Сообщалось, что он страдает потерей памяти.

