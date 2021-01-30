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В Улан-Удэ пройдёт международный детский шахматный турнир

В Улан-Удэ пройдёт международный детский шахматный турнир
Общество,  Фото:pixabay.com
Будут разыграны 37 денежных призов

31 января в Улан-Удэ состоится международный детский онлайн-турнир «Зимний на призы Диагрупп». Турнир начнётся в 18:00 на шахматном сервере www.lichess.org.

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки 2004-2014 годов рождения. Количество участников ограничено – не более 250 человек.

В турнире разыгрывается 37 денежных призов в десяти категориях:
- первые 10 мест в общем зачёте;
- 1-5 места среди девушек;
- 1-3 места среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и младше;
- 1-3 места среди мальчиков и девочек 2013 г.р. и младше;
- 1-3 места среди шахматистов с рейтингом ФИДЕ ниже 1400;
- 1-3 места среди шахматистов без рейтинга ФИДЕ;
- 1-5 места среди шахматистов Бурятии;
- 1-3 место среди девушек, представляющих Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область;
- 1 место среди шахматистов из Иркутской области;
- 1 место среди шахматистов из Забайкальского края.

Шахматист может получить не более одного приза. В случае попадания игрока в несколько призовых категорий, порядок распределения призов устанавливается организатором. Лица, уличённые в читерстве или подставной игре (когда за их профиль играет другой человек), не претендуют на призы и не допускаются на следующие турниры. Об этом сообщает федерация шахмат Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
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