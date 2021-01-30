В Улан-Удэ пройдёт международный детский шахматный турнир

Будут разыграны 37 денежных призов



31 января в Улан-Удэ состоится международный детский онлайн-турнир «Зимний на призы Диагрупп». Турнир начнётся в 18:00 на шахматном сервере www.lichess.org.



К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки 2004-2014 годов рождения. Количество участников ограничено – не более 250 человек.



В турнире разыгрывается 37 денежных призов в десяти категориях:

- первые 10 мест в общем зачёте;

- 1-5 места среди девушек;

- 1-3 места среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и младше;

- 1-3 места среди мальчиков и девочек 2013 г.р. и младше;

- 1-3 места среди шахматистов с рейтингом ФИДЕ ниже 1400;

- 1-3 места среди шахматистов без рейтинга ФИДЕ;

- 1-5 места среди шахматистов Бурятии;

- 1-3 место среди девушек, представляющих Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область;

- 1 место среди шахматистов из Иркутской области;

- 1 место среди шахматистов из Забайкальского края.



Шахматист может получить не более одного приза. В случае попадания игрока в несколько призовых категорий, порядок распределения призов устанавливается организатором. Лица, уличённые в читерстве или подставной игре (когда за их профиль играет другой человек), не претендуют на призы и не допускаются на следующие турниры. Об этом сообщает федерация шахмат Забайкальского края.



Возрастное ограничение 0+

