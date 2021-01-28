Состоялась интронизация заместителя Хамбо Ламы

Общество, Фото: страница Буддийской Сангхи России

Вступил в должность Дид Хамбо Лама по Иркутской области



28 января в Иркутской области прошла интронизация Дид Хамбо Ламы Буддийской традиционной Сангхи России по Иркутской области. Дид Хамбо Ламой стал Шираб лама Долгоржапов, настоятель Аларского дацана. В миру его зовут Алдар Долгоржапов, ему 44 года.



- Торжественная церемония интронизации Дид Хамбо Ламы Буддийской традиционной Сангхи России по Иркутской области прошла сегодня в селе Аларь Аларского района. Поздравляем ширээтэ ламу Аларского дацана Долгоржапова Шираб ламу (Алдар лама) с назначением на высокую и ответственную должность, - говорится в аккаунте Сангхи в Instagram.



Шираб лама Долгоржапов родился 16 февраля 1976 года в селе Улекчин Закаменского района. Его родители всю жизнь держали скот, пасли овец, держали домашних животных. Поэтому с детства Шираб лама приучен к тяжелому труду и помощи людям.



В семье четверо детей, старший из них Шираб лама.



Обучался в Гэгээтуйской средней школе Джидинского района, закончил школу в 1993 году.



В 1994-1996 годы служил в армии.



В 1997 году принял решение в будущем стать ламой и поступил хувараком в Гэгээтуйский дацан.



В 1998 году был направлен в Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Заяева.



В 2003-2005 годах уже стал ламой Буддийской традиционной Сангхи России.

В 2005 году направился в Иркутскую область в Нукутский район по приглашению Баир ламы Будаева.



В 2005-2012 гг. штатный лама Нукутского дугана Иркутской области.



В 2012 году общим собранием верующих Аларского дацана был избран на пост ширээтэ ламы. Приказом главы буддистов России от 24 сентября 2020 года Алдар Долгоржапов назначен Дид Хамбо Ламой Буддийской традиционной Сангхи России по Иркутской области.



Справка:



У Хамбо Ламы три заместителя: Дид Хамбо Лама по Бурятии, Дид Хамбо лама по Забайкальскому краю, Дид Хамбо Лама по Иркутской области.

