Беркута назвали в честь реки, где его спасли
В Этнографическом музее народов Забайкалья появился новый обитатель «живого уголка» – беркут. Работники музея называют его грозным, на странице организации в социальной сети они объяснили это.
- Когда его нам привезли, он не был таким грозным. Привезли его нам в конце ноября, со сломанным крылом. Кости неправильно срослись, и птица уже не сможет летать, - рассказали в Этнографическом музее.
Документально оформление краснокнижных видов – довольно хлопотная и долгая процедура. Она завершается для зоопарка, в случае успешного исхода, получением разрешения от Росприроднадзорв на содержание данного вида в музее.
Сейчас беркут уже пришёл в себя. В один присест он съедает 20 цыплят или одного кролика.
Беркута назвали Баргутом, в честь реки Баргузин, на берегу которого он был найден.
С установлением положительных температур всех орлов переведут в большой птичник на всеобщее обозрение, и Баргут предстанет перед посетителями.
В улан-удэнском музее поселился грозный постоялец
Общество, Фото:
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