В улан-удэнском музее поселился грозный постоялец

Общество, Фото: Этнографический музей

Беркута назвали в честь реки, где его спасли



В Этнографическом музее народов Забайкалья появился новый обитатель «живого уголка» – беркут. Работники музея называют его грозным, на странице организации в социальной сети они объяснили это.



- Когда его нам привезли, он не был таким грозным. Привезли его нам в конце ноября, со сломанным крылом. Кости неправильно срослись, и птица уже не сможет летать, - рассказали в Этнографическом музее.



Документально оформление краснокнижных видов – довольно хлопотная и долгая процедура. Она завершается для зоопарка, в случае успешного исхода, получением разрешения от Росприроднадзорв на содержание данного вида в музее.



Сейчас беркут уже пришёл в себя. В один присест он съедает 20 цыплят или одного кролика.



Беркута назвали Баргутом, в честь реки Баргузин, на берегу которого он был найден.



С установлением положительных температур всех орлов переведут в большой птичник на всеобщее обозрение, и Баргут предстанет перед посетителями.

