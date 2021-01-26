Лесники провели необычную экскурсию
В Баргузинском районе Бурятии сотрудники Усть-Баргузинского лесничества провели экскурсию на лыжах для ребят из школьного лесничества «Росток».
- Мы решили прогуляться с ребятами по лесу на лыжах, а также рассказать о деревьях и животных Баргузинского района. Мы всегда стараемся преподнести информацию для детишек как можно интереснее – устраиваем конкурсы, викторины, экскурсии. Во время прогулки, ребята задавали очень много вопросов и даже немного посоревновались в катании на лыжах, - рассказала участковый лесничий Усть-Баргузинского лесничества Любовь Додонова.
Дети научились различать хвойные деревья по хвоинкам, узнали, как определить возраст дерева. Также они изучили деревья, растущие в Бурятии и исчезающие виды деревьев, которые занесены в Красную книгу.
- Я первый раз стояла на лыжах, но мне очень понравилось кататься и слушать рассказы о лесе, - поделилась юный лесник Даша.
После прогулки ребята вместе с лесниками устроили пикник с горячим чаем, бутербродами и сладостями. Сотрудники Усть-Баргузинского лесничества во время чаепития вручили ребятам благодарственные письма за участие в природоохранной акции «Сохраним леса Байкала». Там ребята заняли первое место в разработке экоквестов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии юные лесники встали на лыжи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ракетчики уничтожили особо важные объекты условного противника на учении в Бурятии
Отлов животных продолжится до темноты
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Кочетова проходит процедуру переназначения на пост министра экономики
Для всех студентов действовал бесплатный проезд на муниципальном транспорте
Юные музыканты исполнили «Персидский марш»
В театре оперы и балета накануне прошёл вечер классической музыки
Преступления произошли в начале 2000-х
Гаджет вернулся к нему через 1,5 года
Об этом заявил на сессии и.о. зампреда правительства Бурятии по «социалке» Вячеслав Цыбикжапов
Пётр Мордовской, которого переназначают зампредом правительства Бурятии, получил неожиданное напутствие
Дорожный инцидент произошёл на Элеваторе
Деревья посадят в местах, где от пожара погибли леса
Сыновья стали первенцами у молодых родителей
О том, что Бурятии нужна реновация, против которой протестовали москвичи, заявили на сессии Хурала