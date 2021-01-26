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В Бурятии юные лесники встали на лыжи

В Бурятии юные лесники встали на лыжи
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Лесники провели необычную экскурсию

В Баргузинском районе Бурятии сотрудники Усть-Баргузинского лесничества провели экскурсию на лыжах для ребят из школьного лесничества «Росток».

- Мы решили прогуляться с ребятами по лесу на лыжах, а также рассказать о деревьях и животных Баргузинского района. Мы всегда стараемся преподнести информацию для детишек как можно интереснее – устраиваем конкурсы, викторины, экскурсии. Во время прогулки, ребята задавали очень много вопросов и даже немного посоревновались в катании на лыжах, - рассказала участковый лесничий Усть-Баргузинского лесничества Любовь Додонова.

Дети научились различать хвойные деревья по хвоинкам, узнали, как определить возраст дерева. Также они изучили деревья, растущие в Бурятии и исчезающие виды деревьев, которые занесены в Красную книгу.

- Я первый раз стояла на лыжах, но мне очень понравилось кататься и слушать рассказы о лесе, - поделилась юный лесник Даша.

После прогулки ребята вместе с лесниками устроили пикник с горячим чаем, бутербродами и сладостями. Сотрудники Усть-Баргузинского лесничества во время чаепития вручили ребятам благодарственные письма за участие в природоохранной акции «Сохраним леса Байкала». Там ребята заняли первое место в разработке экоквестов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


лесники
 
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