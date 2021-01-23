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В Бурятии отреставрируют памятник воинам Великой Отечественной войны

В Бурятии отреставрируют памятник воинам Великой Отечественной войны
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
На плитах нанесены имена30-ти жителей Верхней Иволги

Памятник воинам Великой Отечественной войны в селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии установили по просьбе местных жителей. На его плитах нанесены имена более 30-ти односельчан, ушедших на фронт защищать Родину.

За всю свою полувековую историю памятник реставрировали лишь несколько раз, поэтому жители выбрали именно эту территорию для благоустройства в 2021 году по нацпроекту «Жильё и городская среда», как дань памяти землякам-героям.

История памятника в селе началась в 1967 году, когда местные жители написали письмо председателю сельского совета с просьбой возвести обелиск в память об односельчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На сельском сходе открыли сбор денег. Так народными стараниями и появился в Верхней Иволге памятник землякам, героически отдавшим жизнь за родину в 1941-1945 годах. Автором проекта стал художник Батор Зодбоев.

За все это время обелиск реставрировали несколько раз: к 40-летию Победы в 1985 году памятник оградили, в 1995 году прикрепили орден и священную монограмму Калачакры, а в 2015 году к 70- летию Победы силами жителей села и сельским поселением произвели отделку нижней части памятника.

- Ежегодно возле обелиска проходят различные патриотические мероприятия, а на празднование дня Победы собирается все село, чтобы почтить память героев-земляков. Отрадно, что именно эту территорию местные жители выбрали для благоустройства, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

В плане 2021 года администрации села «Иволгинское» заложены: строительство и реставрация памятника с возведением мемориальных плит из мрамора, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 

75 лет Победы Великая Отечественная
 
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