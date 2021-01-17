Указатели выполнены в бело-коричневом цвете
В Шелеховском районе установили 15 знаков туристской навигации, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и английском языках. Они выполнены в бело-коричневом цвете, как рекомендуется методическим пособием министерства культуры России.
‒ Установка знаков туристской навигации ‒ часть работы, направленной на создание благоприятной информационной среды для туристов, один из этапов в развитии туристской инфраструктуры в нашем регионе. Установка указателей способствует увеличению потока туристов к природным объектам и объектам культурно-исторического наследия. Важно, чтобы туристы, находясь на территории области, могли легко ориентироваться и без труда находить самые интересные достопримечательности, ‒ отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Ранее знаки туристской навигации установили в Слюдянском и Иркутском районах. До конца этого года знаки появятся и в Ольхонском районе.
В Иркутской области устанавливают знаки туристской навигации
Общество, Фото:
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