В Иркутской области устанавливают знаки туристской навигации

Указатели выполнены в бело-коричневом цвете



В Шелеховском районе установили 15 знаков туристской навигации, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и английском языках. Они выполнены в бело-коричневом цвете, как рекомендуется методическим пособием министерства культуры России.



‒ Установка знаков туристской навигации ‒ часть работы, направленной на создание благоприятной информационной среды для туристов, один из этапов в развитии туристской инфраструктуры в нашем регионе. Установка указателей способствует увеличению потока туристов к природным объектам и объектам культурно-исторического наследия. Важно, чтобы туристы, находясь на территории области, могли легко ориентироваться и без труда находить самые интересные достопримечательности, ‒ отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Ранее знаки туристской навигации установили в Слюдянском и Иркутском районах. До конца этого года знаки появятся и в Ольхонском районе.

