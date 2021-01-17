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В Иркутской области устанавливают знаки туристской навигации

В Иркутской области устанавливают знаки туристской навигации
Общество,  Фото:irkobl.ru
Указатели выполнены в бело-коричневом цвете

В Шелеховском районе установили 15 знаков туристской навигации, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и английском языках. Они выполнены в бело-коричневом цвете, как рекомендуется методическим пособием министерства культуры России.

‒ Установка знаков туристской навигации ‒ часть работы, направленной на создание благоприятной информационной среды для туристов, один из этапов в развитии туристской инфраструктуры в нашем регионе. Установка указателей способствует увеличению потока туристов к природным объектам и объектам культурно-исторического наследия. Важно, чтобы туристы, находясь на территории области, могли легко ориентироваться и без труда находить самые интересные достопримечательности, ‒ отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Ранее знаки туристской навигации установили в Слюдянском и Иркутском районах. До конца этого года знаки появятся и в Ольхонском районе.
туризм туристы
 
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