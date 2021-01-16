Бурятский параспортсмен: «Не хочу в себе ничего менять»

- Здесь есть тренер, он тренер сборной России именно по паратриатлону. Поэтому мне пришлось сюда приехать тренироваться, - добавляет Михаил.







- Ну я в основном тут только в зимний период, когда холодно. Но я старюсь на байке по парку кататься. А тут у меня штанга, отжимания, тренажёры. Ещё иногда нам организовывают тренажёрные залы в каких-нибудь фитнес-центрах, когда есть возможность, ходим туда, где есть больше тренажёров, - отмечает Михаил Асташов.







- Сейчас я заражён, болею мечтой – именно Олимпийскими играми. Всё вокруг этого у меня в голове крутится. Мне, конечно, хочется и семью создать, стать обеспеченным, заработать деньги, но пока здоровье и возраст позволяет, кручусь вокруг олимпийской медали, все мысли о ней, - подытожил Михаил Асташов.





