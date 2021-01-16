Бурятский параспортсмен: «Не хочу в себе ничего менять»

Блогер из Уфы Катя Белка записала полуторачасовое интервью с известным параспортсменом из Бурятии Михаилом Асташовым. Он родился без рук и ног, вырос без родителей и доказал, что человеческие возможности, действительно, безграничны.
- Мишу я впервые увидела в соцсетях. Первое, что я подумала, что его должны увидеть все, а лучше весь мир. В этом нам может помочь Ютуб. Увидеть его желание жить, бороться, то как он каждый день карабкается через кровь и сильную боль на самый верх, к победе, несмотря на тяжёлое семейное положение и особенности своего тела, - с таких слов начала выпуск Катя Белка.
Михаил Асташов родился без рук и ног в селе Верхний Жирим Бурятии. Родители сразу же отказались от младенца, поэтому будущий спортсмен воспитывался в детском доме. Там ему приходилось несладко, ровесники нередко издевались над Михаилом, как физически, так и морально. Чтобы обезопасить себя, он набивал валенки ватой, это давало возможность не только как-то передвигаться, но и убегать от обидчиков.
Сейчас спортсмен живёт и тренируется в Екатеринбурге. Переехал он туда из-за тренеров – в Бурятии специалистов, которые занимаются спортивной подготовкой с инвалидами, нет.
- Здесь есть тренер, он тренер сборной России именно по паратриатлону. Поэтому мне пришлось сюда приехать тренироваться, - добавляет Михаил.
В интервью спортсмен рассказывает, что при его диагнозе (врождённое недоразвитие верхних и нижних конечностей – прим. ред.) есть проблемы в изготовлении протезов. В основном специалисты, которые их делают, специализируются на протезах для людей, лишившихся рук или ног хирургическим путём.
- У хирургов есть определённые схемы, они обрубают по схеме, чтобы потом было удобно делать протезы. У врождённых разные бывают патологии, кривые там, косые, неровное и так далее. У меня они не то что не могут, пока не получается сделать так, чтобы мне протезы не сдавливали и не натирали во время спортивных занятий, - рассказывает спортсмен.
После пробежки в пять километров ноги стираются в кровь. Чтобы избегать этого, протезисты предлагают Михаилу ампутировать еще часть ног. Однако спортсмен от этого отказывается.
- Я категорически отказываюсь. Я сторонник того, что нужно придерживаться того, что дал бог. С чем ты появился, с тем и должен жить. Не хочу в себе ничего менять, - добавляет Михаил Асташов.
По словам Асташова, бытовые протезы особого дискомфорта не приносит.
Рассказал спортсмен и о своём опыте работы в «Яндекс Еде». Как сообщал «Байкал-Daily», о курьере на протезах рассказали год назад многие СМИ. Сам он после заявил, что делал это совсем не «ради хайпа».
Как выяснилось, до этого Михаила никуда не принимали и не допускали даже до собеседования. Однако в «Яндекс Еде» его взяли на работу без лишних вопросов и проблем.
Опроверг молодой человек и информацию о том, что так он собирал деньги на Паралимпиаду. Любая работа для Михаила нужна была, чтобы социализироваться.
- Чтобы туда попасть, нужно побеждать, нужно отборочные туры проходить и так далее. Там деньги вообще никак не решают, там решают только результаты твои. На следующий день уже я проснулся от звонков, СМС, разные телеканалы просили рассказать. Заказы уже не работали, - рассказывает Асташов.
Съёмочной группе Михаил показал спортзал, где он поддерживает физическую форму. Спортсмен продемонстрировал, с помощью каких приспособлений ему удаётся поднимать штангу и отжиматься. К слову, во время первой попытки отжаться от пола Михаил упал. Чтобы комфортно делать это упражнение, ему необходимо фиксировать ноги у стены.
- Ну я в основном тут только в зимний период, когда холодно. Но я старюсь на байке по парку кататься. А тут у меня штанга, отжимания, тренажёры. Ещё иногда нам организовывают тренажёрные залы в каких-нибудь фитнес-центрах, когда есть возможность, ходим туда, где есть больше тренажёров, - отмечает Михаил Асташов.
Рассказал Михаил и о своём заработке. Сейчас он получает зарплату как спортсмен и член сборной России, а также получает пенсию по инвалидности. По словам спортсмена, на одного этих денег хватает.
Также в выпуске блогер Катя Белка прогулялась со спортсменом по торговому центру, поговорила с его тренером и посмотрела на быт молодого человека.
- Сейчас я заражён, болею мечтой – именно Олимпийскими играми. Всё вокруг этого у меня в голове крутится. Мне, конечно, хочется и семью создать, стать обеспеченным, заработать деньги, но пока здоровье и возраст позволяет, кручусь вокруг олимпийской медали, все мысли о ней, - подытожил Михаил Асташов.
Интервью «Инвалидность - не причина. Миша Асташов - парень без рук и ног. Травля, детдом, боль, первые победы» вышло на YouTube-канале Кати Белки в конце декабря. За полмесяца его посмотрели около 11,5 тысяч человек.
«Миша, ты такой молодец. У тебя есть сила воли и ты добьёшься того, о чём ты мечтаешь. Дай бог тебе здоровья и исполнения твоих желаний», «Мишаня, ты герой и мотиватор», «Видео посмотрела на одном дыхании! Желаю Мише ПОБЕД в спорте и личной жизни! Михаил, Вы большой молодец!», «Катя, спасибо за это видео!!! Вот так живёшь даже не знаешь, что в нашем мире живут такие уникальные люди! Эмоции зашкаливают, спасибо за видео, столько мотивации!», - пишут пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Михаил выиграл сразу пять золотых медалей чемпионатов России по велоспорту на шоссе, на треке и по паратриатлону.