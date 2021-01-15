 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии

В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Среди них 46 участников Великой Отечественной войны и более 700 тружеников тыла

В Бурятии ветеранам Великой Отечественной войны в юбилейные дни рождения вручаются поздравления от имени президента России и главы республики с участием представителей территориальных отделов социальной защиты населения, муниципальных образований и советов ветеранов.

В 2020 году в Бурятии отметили 90-, 95- и 100-летние юбилеи 918 ветеранов Великой Отечественной войны. Годом ранее поздравления к юбилею получили 909 ветеранов ВОВ, в 2018 году – 877 ветеранов.

В 2021 году в республике отметят 90-, 95- и 100-летние юбилеи 820 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 46 участников ВОВ и 774 труженика тыла.

Согласно порядку награждения к юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, труженикам тыла – в размере 5 тысяч рублей.

- Со второго квартала 2020 года в связи с профилактическими мерами по нераспространению коронавирусной инфекции пожилые граждане находятся в условиях самоизоляции. Работа в Бурятии по поздравлению ветеранов с юбилейными днями рождения проводится дистанционно, посредством телефонной связи, с уведомлением о вручении персональных поздравлений после изменения эпидемиологической ситуации либо с посещением, но при жестком соблюдении всех мер профилактики, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

Напомним, чествование ветеранов ВОВ, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021». 
Бурятия юбилей долгожитель ветераны ВОВ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ВСГУТУ возвращается к очному обучению
В Бурятии ВСГУТУ возвращается к очному обучению
Общество, 15.01.2021
Исключением станут студенты вторых и третьих курсов
Празднование Сагаалгана состоится в Чите 12 февраля
Празднование Сагаалгана состоится в Чите 12 февраля
Общество, 15.01.2021
Белый месяц отметят на центральной площади города
В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
Общество, 15.01.2021
Среди них 46 участников Великой Отечественной войны и более 700 тружеников тыла
Учёные Забайкалья создают теплоаккумулятор для Арктики
Учёные Забайкалья создают теплоаккумулятор для Арктики
Общество, 15.01.2021
Разработка предназначена для установок, использующих возобновляемые источники энергии
Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов
Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов
Общество, 15.01.2021
Ещё 13 маневровых тепловозов получат прописку в депо станции Зима
Около 1500 семей Иркутской области переедут из аварийного жилья
Около 1500 семей Иркутской области переедут из аварийного жилья
Общество, 15.01.2021
На расселение направлено более 4 млрд рублей
В Агинском округе отпразднуют юбилей двух районов
В Агинском округе отпразднуют юбилей двух районов
Общество, 15.01.2021
Дульдургинскому и Агинскому району исполняется 80 лет
В Бурятии посвятили стихотворение отставке правительства
В Бурятии посвятили стихотворение отставке правительства
Общество, 15.01.2021
«Лишь бы Зверев не в министры, остальное – ерунда…»
Три района Бурятии охватит проект психологической поддержки
Три района Бурятии охватит проект психологической поддержки
Общество, 15.01.2021
Около полмиллиона рублей будет направлено на психологическое сопровождение получателей соцуслуг в сельской местности
На Байкале сломалась аэролодка путешественников
На Байкале сломалась аэролодка путешественников
Общество, 15.01.2021
Транспорт путешественников сломался в Чивыркуйском заливе
Школьников Бурятии обеспечили бесплатными планшетами
Школьников Бурятии обеспечили бесплатными планшетами
Общество, 15.01.2021
Особо нуждающиеся учащиеся получили технику для дистанционного обучения
В Иркутской области пункты вакцинации будут почти во всех муниципалитетах
В Иркутской области пункты вакцинации будут почти во всех муниципалитетах
Общество, 15.01.2021
Сейчас в регионе развёрнуто 15 прививочных пунктов против коронавируса
В Бурятии зачисление соцвыплат произойдёт 15 и 18 января
В Бурятии зачисление соцвыплат произойдёт 15 и 18 января
Общество, 15.01.2021
В их числе и региональная социальная доплата к пенсии
В Иркутской области 9 городов стали сельскими агломерациями
В Иркутской области 9 городов стали сельскими агломерациями
Общество, 15.01.2021
Теперь они смогут участвовать в программе развития сельских территорий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^