Среди них 46 участников Великой Отечественной войны и более 700 тружеников тыла
В Бурятии ветеранам Великой Отечественной войны в юбилейные дни рождения вручаются поздравления от имени президента России и главы республики с участием представителей территориальных отделов социальной защиты населения, муниципальных образований и советов ветеранов.
В 2020 году в Бурятии отметили 90-, 95- и 100-летние юбилеи 918 ветеранов Великой Отечественной войны. Годом ранее поздравления к юбилею получили 909 ветеранов ВОВ, в 2018 году – 877 ветеранов.
В 2021 году в республике отметят 90-, 95- и 100-летние юбилеи 820 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 46 участников ВОВ и 774 труженика тыла.
Согласно порядку награждения к юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, труженикам тыла – в размере 5 тысяч рублей.
- Со второго квартала 2020 года в связи с профилактическими мерами по нераспространению коронавирусной инфекции пожилые граждане находятся в условиях самоизоляции. Работа в Бурятии по поздравлению ветеранов с юбилейными днями рождения проводится дистанционно, посредством телефонной связи, с уведомлением о вручении персональных поздравлений после изменения эпидемиологической ситуации либо с посещением, но при жестком соблюдении всех мер профилактики, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Напомним, чествование ветеранов ВОВ, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021».
В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
Общество, Фото:
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