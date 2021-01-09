«Народная поддержка есть, народная любовь есть», - отметил известный шоумен и стилист
Шоумен, «звезда гламура», стилист и певец Сергей Зверев подтвердил своё выдвижение в депутаты Госдумы от Бурятии. Об этом он заявил в ходе интервью каналу АТВ.
- Надо идти в депутаты. Уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть, поэтому я, чтобы был мощный толчок местных (политиков – прим. ред.), их надо взбодрить хорошо, чтобы им было непросто, чтобы у них была переоценка, чтобы они подумали. Надо вообще-то отчитаться за те пять лет, которые прошли, а если отчитаюсь я за пять лет, то у вас мозг вскроется, что сделал я, и чего добился я. И мне не стыдно, что я суперзвезда, икона стиля, легенда моды, - сказал Сергей Зверев в интервью республиканскому каналу.
В последнее время было много разговоров о том, что Зверев рассматривается в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы от Бурятии. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Сам Зверев не опровергал такую возможность, более того, заявлял, что начал «задумываться» об этом.
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Общество, Фото:
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