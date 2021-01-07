Необычный шахматный турнир состоится 9 января
9 января в 14.30 часов пройдёт товарищеский матч «Байкал-Сайма» по шахматам между детскими сборными командами Улан-Удэ и города Хельсинки.
В состав команд вошли 10 человек: семь мальчиков и три девочки. Капитан команды Бурятии Эрдэм Хубукшанов – победитель первенств России и мира. Матч пройдёт на площадке Бурятского государственного университета, в «Точке Кипения-БГУ», при участии Агентства стратегических инициатив по Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Будет организована трансляция на ютуб-канале. На открытии с приветственным словом выступит президент международной шахматной федерации FIDE Аркадий Дворкович.
В рамках турнира журналисты и блогеры смогут принять участие в игре вслепую против лучших юниоров Бурятии – Хубукшанова Эрдэма и Чындыгыр Тамерлана, а также президента федерации шахмат Бурятии, женского международного гроссмейстера Инны Ивахиновой. Главным призом для победителя в шахматной игре вслепую станет экскурсия на вертолёте над Тункинским нацпарком.
Турнир организован федерацией шахмат Бурятии и Тункинским национальным парком. Мероприятие приурочено к году Байкала в 2021 году и Дню национальных парков и заповедников. Слоган соревнований – «Думай на шаг вперёд - сохраняй природу».
В Бурятии призом шахматного турнира станет экскурсия на вертолёте
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