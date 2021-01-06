Осуждённые сразу же сыграли в хоккей
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ открыли ледовый каток для осуждённых.
Получив коньки, осуждённые сыграли в хоккей. Также всех желающих научили уверенно стоять на коньках, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По мнению сотрудников воспитательного отдела учреждения, катание осуждённых на коньках даст им мощный положительный заряд.
В улан-удэнской колонии появился каток
Общество, Фото:
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