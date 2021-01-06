В улан-удэнской колонии появился каток

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые сразу же сыграли в хоккей



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ открыли ледовый каток для осуждённых.



Получив коньки, осуждённые сыграли в хоккей. Также всех желающих научили уверенно стоять на коньках, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По мнению сотрудников воспитательного отдела учреждения, катание осуждённых на коньках даст им мощный положительный заряд.



