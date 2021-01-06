 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 января

05 января

Популярное

В улан-удэнской колонии появился каток

В улан-удэнской колонии появился каток
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые сразу же сыграли в хоккей

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ открыли ледовый каток для осуждённых.

Получив коньки, осуждённые сыграли в хоккей. Также всех желающих научили уверенно стоять на коньках, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

По мнению сотрудников воспитательного отдела учреждения, катание осуждённых на коньках даст им мощный положительный заряд.

каток спорт колония осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скончался руководитель бурятского ипподрома
Скончался руководитель бурятского ипподрома
Общество, 06.01.2021
Ушёл из жизни прославленный бурятский конезаводчик Фёдор Шантагаров
Бурятский театр драмы покажет «Аламжи»
Бурятский театр драмы покажет «Аламжи»
Общество, 06.01.2021
Спектакль «Аламжи» был номинирован на «Золотую маску»
Самые громкие ЧП и криминальные события года в Бурятии
Самые громкие ЧП и криминальные события года в Бурятии
Общество, 06.01.2021
«Байкал-Daily» традиционно подводит итоги уходящего года подборкой резонансных, шокирующих ЧП, криминальных событий
Экс-мэр Улан-Удэ рассказал об отце и получил неожиданную реакцию
Экс-мэр Улан-Удэ рассказал об отце и получил неожиданную реакцию
Общество, 06.01.2021
Александр Голков тронул пользователей воспоминаниями об отце  
Улан-удэнцы заявили о «беспределе» с ценами на дрова
Улан-удэнцы заявили о «беспределе» с ценами на дрова
Общество, 06.01.2021
Жители столицы Бурятии делятся неприятным опытом покупки дров
В Бурятии вылечились почти 90% пациентов с коронавирусом
В Бурятии вылечились почти 90% пациентов с коронавирусом
Общество, 06.01.2021
В последние дни ситуация с ковидом значительно улучшилась
Военные раскрыли, сколько больных вылечили в своём медцентре в Бурятии
Военные раскрыли, сколько больных вылечили в своём медцентре в Бурятии
Общество, 06.01.2021
Сейчас в медцентре минобороны лечатся и военные, и гражданские
«Залипательный» Байкал восхитил пользователей
«Залипательный» Байкал восхитил пользователей
Общество, 06.01.2021
Автор видео считает, что у Байкала нет сезонности
Алиса Жамбалова вновь вошла в десятку лучших на «Тур де Ски»
Алиса Жамбалова вновь вошла в десятку лучших на «Тур де Ски»
Общество, 06.01.2021
Лыжница из Бурятии также поднялась в общём зачёте Кубка мира
Федерация традиционных игр Бурятии всё-таки исчезнет
Федерация традиционных игр Бурятии всё-таки исчезнет
Общество, 06.01.2021
Ликвидацию федерации решено не оспаривать в суде
Часть 44-го квартала Улан-Удэ была без электричества
Часть 44-го квартала Улан-Удэ была без электричества
Общество, 06.01.2021
Свет пропал в домах на Жердева и Мокрова
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 06.01.2021
Местами в республике температура опускалась до -46 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^