Иркутск впервые примет официальные соревнования по кёрлингу

В Иркутске состоится первенство СФО



В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» с 9 по 11 января пройдёт первенство Сибирского федерального округа по кёрлингу среди смешанных пар до 19 лет. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края.



- Иркутск и ледовый дворец «Байкал» впервые примут официальные соревнования по кёрлингу. Первенство СФО станет генеральной репетицией перед двумя крупными стартами в Иркутске – Кубками России по кёрлингу среди смешанных команд и смешанных пар, которые состоятся в августе 2021 года. На эти всероссийские турниры приедут сильнейшие кёрлингисты со всей страны, - отметила директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия», организатор соревнований Татьяна Лёшина.



От Иркутской области в первенстве Сибирского федерального округа по кёрлингу среди смешанных пар будут участвовать победители группы «Б» первенства России по кёрлингу среди юниоров до 22 лет Андрей Дубровин, Данила Мухорин, Кирилл Грехнёв, бронзовые призёры группы «Б» первенства страны среди юниорок до 22 лет Галина Якобчук, Дарья Филиппова и другие.



Почётным гостем первенства СФО станет заслуженный мастер России, участница двух Олимпийских игр, чемпионка Европы по кёрлингу, многократная чемпионка России Ольга Жаркова. Она проведёт мастер-класс для спортсменов, а также под её руководством состоится судейский семинар, сообщили в пресс-службе минспорта Иркутской области.

