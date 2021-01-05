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В Бурятии перед походом в горы нужно регистрироваться

В Бурятии перед походом в горы нужно регистрироваться
Общество,  Фото:pixabay.com
В МЧС напомнили правила безопасности в походах

В период длительных праздников многие жители Бурятии отдают предпочтение активному образу жизни, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

- При планировании похода подготовьтесь перед выходом: подберите подходящее по погоде снаряжение, не забудьте взять вещи первой необходимости. Позаботьтесь о дополнительной тёплой одежде и обуви, чтобы избежать обморожения. Отправляясь на горные склоны, обратите внимание на прогноз погоды и предупреждения экстренных служб, - отмечают специалисты.

Большая опасность в горах в этот период – лавины. Влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды. В связи с этим туристам следует уточнить лавиноопасную обстановку перед походом. При ухудшении погодных условий, следует воздержаться от выхода на горные маршруты.

По закону, перед выходом на маршрут туристическим группам необходимо пройти регистрацию.

В уведомлении необходимо указать состав и количество участников, контактные телефоны руководителя и подробную информацию о запланированном маршруте и способе передвижения. Располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду.

Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия. 
МЧС туризм
 
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