Дамба Базарович Шаргакшанов был участником Сталинградской битвы
Накануне, 1 января, исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны, прошедшему на передовой самые страшные моменты Сталинградской битвы, Дамбе Базаровичу Шаргакшанову. Дамба Базарович живёт в селе Жемчуг Тункинского района Бурятии. О юбилее рассказала пресс-секретарь администрации Тунки Дора Базарова.
- Всего около месяца пробыл на линии обороны Сталинграда Дамба Шаргакшанов. За храбрость и мужество получил боевые ордена и медали. Не струсил. Не отступил. Храбро сражался с гитлеровцами. Весь израненный, чудом выжил, - поделилась Дора Хамаганова
Приветственные адреса ветеран получил от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова.
Дамбу Базаровича приветствовал другой орденоносец, председатель районного Совета ветеранов Петр Степанович Демин. Оказалось, что двое прославленных ветеранов войны - одноклассники «огненного военного» выпуска Кыренской средней школы 1941 года.
Дамбу Базаровича, награждённого боевым орденом Отечественной Войны 1 степени, за боевые подвиги во время Сталинградской битвы, тепло приветствовали представители общественности, Тункинского райвоенкомата.
Дамба Базарович воевал в составе 24-й гвардейской стрелковой дивизии, в авангарде Сталинградской битвы, против хваленых танкистов 4-й танковой армии Манштейна. Именно под Сталинградом захлебнулись атаки гитлеровцев.
В 1943 году после тяжёлых ранений, Дамба Базарович вернулся на родину, работал организатором сельского хозяйства.
В Бурятии ветерану исполнилось 100 лет
Общество, Фото:
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