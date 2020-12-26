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В Чите определили лучшие ледяные скульптуры

В Чите определили лучшие ледяные скульптуры
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Забайкальском крае подведены итоги конкурса «Зимняя сказка»

25 декабря прошло торжественное открытие ледового городка на главной площади столицы Забайкалья. На мероприятии состоялось вручение символического ключа, а также прошли представление с новогодними персонажами, фотосессии, катания с горок, бег наперегонки в лабиринте, состязания на коньках и поздравления с Новым годом от официальных лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.

Одним из событий на празднике стало подведение итогов конкурса «На лучшее исполнение ледяных фигур «Зимняя сказка». Дипломом лауреата конкурса в номинации «Сложное техническое исполнение» и денежной премией 30000 рублей награждён Литвинцев Алексей за скульптуру «Конёк-Горбунок». Также диплом лауреата конкурса в номинации «Лучшее воплощение авторской идеи» и денежную премию в размере 30000 рублей получила Содномова Бутит за скульптуру «Пять драгоценностей».

Кроме этого, диплом лауреата конкурса в номинации «Яркий художественный образ» и денежная премия 30000 рублей досталась Зимнякову Сергею за скульптуру «Дюймовочка». Дипломом лауреата конкурса в номинации «Лучшее композиционное решение» и денежной премией 30000 рублей был поощрён Найданов Эрдэм за скульптуру «Самурай». Диплом лауреата конкурса в номинации «Самое креативное исполнение» и денежную премию 30000 рублей выиграл Климахин Аркадий за скульптуру «Дровосек и страшила».

Дипломами «За содержательность работы и творческий вклад в проведение конкурса», премией в 15000 рублей награждены:
- Мосин Станислав за скульптуру «Страж лабиринта»;
- Чупров Александр за скульптуру «Гном-барабанщик»;
- Ставпецкая Валентина за скульптуру «Птица счастья»;
- Ленхобоева Лиана за скульптуру «Два друга»;
- Голиков Александр за скульптуру «Красавица и чудовище».

Благодарственными письмами за участие в конкурсе и премиями в 10000 рублей награждены:
- Максимов Андрей за скульптуру «Принц моря»;
- Вершинин Кирилл за скульптуру «Уличные артисты»;
- Ставпецкий Алексей за скульптуру «Феникс»;
- Найданов Шираб за скульптуру «Аладдин».
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