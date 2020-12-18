Соревнования в дисциплине «Соло» прошли в дистанционном формате
В Москве состоялся финал чемпионата России по капоэйра в дисциплине «Соло» в формате онлайн. Иркутские спортсмены одержали победу в трёх возрастных категориях. Среди женщин лучшей стала Наталия Тюрнева. Среди девушек в возрасте 13-15 лет победила Дарья Щепановская. В категории «юноши 16-17 лет» – Альберт Немазанников.
- Дисциплина «Соло» представляет собой умение спортсмена гармонично связывать ударную технику, уклонения, переходы с нижней и прыжковой акробатикой, получая в итоге целое шоу-выступление капоэйриста. От наших ребят это требовало огромной силы воли, моральной и физической стойкости, так как было очень мало времени на подготовку связок, – рассказал детский тренер и сопредседатель Иркутской федерации капоэйры Дмитрий Апранович. – Уровень спортсменов в Москве и других городах достаточно высок. А в нашем городе капоэйра – молодой спорт. Особенно считаю серьёзным достижением победу нашего тренера взрослых групп Наталии Тюрневой.
Также второе место по России среди девушек 13-15 лет заняла иркутянка Ника Хлыстова. Ещё одна серебряная медаль в возрастной категории 8-9 лет у Ольги Ружниковой. «Бронза» среди юных спорстменов 8-9 лет у Тимофея Труфанова и среди девушек 13-15 лет у Доминики Серкиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Спортсмены из Иркутска стали чемпионами России по капоэйра
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