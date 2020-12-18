В Бурятии продолжают создавать систему долговременного ухода

На эти цели из федерального бюджета выделено 70,4 млн рублей



В 2021 году по программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в учреждениях минсоцзащиты Бурятии продолжится реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Из федерального бюджета на эти цели выделено 70,4 млн рублей, из республиканского – 1,4 млн рублей.



В будущем году в пилотный проект войдут дополнительно 6 пилотных территорий: Закаменский, Джидинский, Кяхтинский, Бичурский, Кабанский и Курумканский районы. Продолжится работа в городе Улан-Удэ и Заиграевском районе.



Денежные средства будут направлены на доукомплектацию штатной численности отделения дневного пребывания; сиделок (помощник по уходу) в стационарных учреждениях и на дому, а также в негосударственном секторе; на обучение специалистов системы социального обслуживания, приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката школ родственного ухода во всех пилотных районах.



Планируется открытие отделения дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов на базе комплексного центра социального обслуживания «Доверие». В текущем году по нацпроекту «Демография» оно было укомплектовано всем необходимым оборудованием.



Продолжится строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ, которое было начато в 2020 году.



- Количество пожилых людей в структуре населения Республики Бурятии ежегодно увеличивается, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - К 2023 году прогнозируется увеличение потребности в стационарных местах для граждан старшего поколения, которые нуждаются в социальном обслуживании. Строительство пансионата позволит создать современное стационарное учреждение на 150 мест для обеспечения высокого качества жизни пожилых людей.



Руководитель ведомства напомнила, что объект возводится по государственной программе РФ «Социальная поддержка граждан», курируемой минтрудом России. Расчёт стоимости строительства на 2020-2023 годы составил 1,08 млрд рублей на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

