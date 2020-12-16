В дело вмешалась прокуратура
Суд в сентябре удовлетворил иск прокурора к администрации Муйского района Бурятии, обществу с ограниченной ответственностью «Икибзяк» о создании и поддержании в течение отопительного сезона 2020-2021 годов нормативного запаса топлива для котельных, обслуживающих посёлок Таксимо.
Иск мотивирован тем, что на момент прокурорской проверки в августе на котельных отсутствовал 59-суточный нормативный запас топлива, предусмотренный правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
По закону, обязанность по созданию и поддержанию нормативного запаса топлива органом местного самоуправления и энергоснабжающей организацией не исполнена.
По апелляционной жалобе районной администрации законность судебного решения проверена судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Бурятии. Апелляционным определением решение суда первой инстанции оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
На севере Бурятии не запаслись топливом к зиме
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