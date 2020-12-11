Ледовые гонки на Байкале в Бурятии перенесли на год



В этом году Ultratank – гусеничный «Бентли» популярного автоблогера Константина Заруцкого (Academeg) попал в Книгу рекордов России . «Бентли» на гусеничном ходу разогнался до 125 километров в час на дистанции в милю или 1,6 километров.





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Фестиваль скорости «Байкальская миля» перенесли на 2022 год. Об этом сообщили организаторы на странице фестиваля в группе «ВКонтакте».- Весь этот сложный 2020 год вся команда Мили трудилась над тем, чтобы зимой Бурятия снова собрала лучших из лучших - конструкторов, гонщиков, настоящих энтузиастов скорости. Мы чувствовали вашу потрясающую поддержку, которая давала нам силы не унывать и двигаться вперёд, - с этих слов начали организаторы.Они констатировали, что в предстоящем сезоне не смогут сделать полномасштабный праздник, к которому готовились гонщики и которого ждали зрители.- Мы вынуждены объявить, что фестиваль скорости «Байкальская миля» переносится на 2022 год. С надеждой, что обстановка улучшится, мы ждём на Байкале всё российское и мировое гоночное сообщество, - сообщили организаторы.Также они пообещали, что подготовят для любителей скорости нечто новое. Подробностей идеи пока не озвучили, назвав это «сюрпризом». Приглашение к участию будет опубликовано через неделю.- Уже через неделю — пригласим вас в новое приключение, которое позволит нам снова встретиться этой зимой на Байкале, ещё крепче сплотит ряды «энтузиастов скорости» и заложит новую прекрасную традицию, - говорится в сообщении.Ежегодный фестиваль скорости проводится в селе Максимиха в Бурятии. В 2019 году фестиваль скорости собрал более 25 единиц уникальной техники от 17 лучших команд России.На трёх специально оборудованных трассах (1/8 мили и две трассы протяжённостью по одной миле) каждая команда получает возможность зафиксировать высшую отметку на спидометрах своих гоночных болидов.