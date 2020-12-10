В Бурятии прошёл международный мемориал по шахматам

Турнир выиграл улан-удэнец Эрдэм Хубукшанов



В Бурятии прошёл международный детский онлайн-турнир памяти тренера Виктора Степановича Максимова. Участие приняли 207 участников 2005-2014 годов рождения из 9 стран и 34 регионов России. Среди юных шахматистов были 4 спортсменов из Индонезии и участник из Нью-Йорка. Всего было разыграно 30 денежных призов и 30 грамот.



Изначально фаворитами были 14-летние гроссмейстер Жавохир Синдаров (Узбекистан, рейтинг ФИДЕ 2544) и мастер ФИДЕ Денис Лазавик (Беларусь, 2436). Однако первое место уверенно занял ученик бурятской шахматной школы, мастер ФИДЕ Эрдэм Хубукшанов (тренер Т.Г.Иванов). На втором месте Жавохир Синдаров, на третьем его брат Исломбек.



Среди девушек первой стала Алёна Волчкова из Кургана. «Серебро» досталось Арине Москвиной из Уфы. Третье место получила Юлия Ефимова из Читы.



Призовая тройка среди юных шахматистов Бурятии распределилась следующим образом: Лев Сизов, Батор Жамбалов и Влад Добшинов. Также по одному призу было для гостей из Иркутской области (Карпухин Михаил) и Забайкальского края (Митупов Санжай).



Среди тренеров лучшим оказался Виктор Бадмажапов, представляющий Закаменск. На втором месте Ника Тестова из Саранска. «Бронза» у иркутянина Максима Демихова. Призовая тройка определялась всеобщим голосованием.



Кроме этого, 30 детей из Бурятии были отмечены вещевыми призами (футболки, кепки, кружки). Об этом сообщает федерация шахмат РБ со ссылкой на организаторов.

