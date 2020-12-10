 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Улан-Удэ подвели итоги года Памяти и Славы

В Улан-Удэ подвели итоги года Памяти и Славы
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Победителей наградил глава Бурятии Алексей Цыденов

9 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное подведение итогов года Памяти и Славы в рамках работы регионального проекта «Историческая память». Мероприятие проходило в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова на выставке «Великая Победа/Агуу Илалта» (6+), посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В региональном туре конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» среди музеев общеобразовательных организаций, в номинации «Лучший городской школьный музей памяти Великой Отечественной войны» победил музей средней школы №52 города Улан-Удэ, руководитель музея Смолина Г.В. В номинации «Лучший сельский школьный музей памяти Великой Отечественной войны» победителем стал музей Ильинской средней школы Прибайкальского района, руководитель музея Тукачева В.М.

Победителями федерального тура конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны – 2020» стали школьный музей Шимкинской школы-интерната среднего общего образования Тункинского района, руководитель Аюшеева Г.Д. и школьный музей средней школы №65 имени Г.С.Асеева города Улан-Удэ, руководитель Уварова Н.Б.

Затем состоялось торжественное награждение победителей Диктанта Победы среди военнослужащих. В Бурятии проверили свои знания почти две тысячи военнослужащих из 14 воинских частей. Также глава Бурятии Алексей Цыденов вручил диплом «За активное участие в реализации международного проекта «Территория Победы» в Год Памяти и славы» национальному музею республики в лице директора Татьяны Бороноевой.

- Награждение прошло в тёплой, дружественной атмосфере. Старший научный сотрудник музея истории Бурятии Дмитрий Фролов провёл для гостей экскурсию по выставке «Великая Победа/ Агуу Илалта» и вручил Алексею Самбуевичу авторскую книгу «Рядовые герои войны», которую по крупицам составил по материалам музея, - сообщает пресс-служба нацмузея.
Улан-Удэ Бурятия награждение 75 лет Победы школа музей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ подвели итоги года Памяти и Славы
В Улан-Удэ подвели итоги года Памяти и Славы
Общество, 10.12.2020
Победителей наградил глава Бурятии Алексей Цыденов
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром всероссийских соревнований
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром всероссийских соревнований
Общество, 10.12.2020
На турнире в честь Александра Невского она завоевала бронзовую медаль
В Забайкалье с 10 декабря возобновляется работа спорторганизаций
В Забайкалье с 10 декабря возобновляется работа спорторганизаций
Общество, 10.12.2020
При этом им надо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора
На песню «Бурятия – звезда Востока» сняли клип
На песню «Бурятия – звезда Востока» сняли клип
Общество, 10.12.2020
«Я под небом Бурятии, вечной земли, буду жить, как и предки мои», - поют артисты
В Улан-Удэ устанавливают ёлки и надувных Дедов Морозов
В Улан-Удэ устанавливают ёлки и надувных Дедов Морозов
Общество, 10.12.2020
Работы по монтажу и оформлению завершатся 15 декабря
В Бурятии плакали участники раскопок на месте дацана
В Бурятии плакали участники раскопок на месте дацана
Общество, 10.12.2020
Бурятский лама поделился сентиментальной историей
В Бурятии юные лесники нашли 130-летнюю сосну
В Бурятии юные лесники нашли 130-летнюю сосну
Общество, 10.12.2020
Лесники научили детей пользоваться мерной вилкой
Статистика коронавируса в Бурятии перестала быть «агрессивной»
Статистика коронавируса в Бурятии перестала быть «агрессивной»
Общество, 10.12.2020
«Если тенденции сохранятся, коронавирус мы победим», - заявила главврач

В Бурятии поддержали школьные музеи
В Бурятии поддержали школьные музеи
Общество, 10.12.2020
Два школьных музея в Бурятии стали победителями федерального этапа конкурса школьных музеев
Более 28 километров дорог сделали в Улан-Удэ в 2020 году
Более 28 километров дорог сделали в Улан-Удэ в 2020 году
Общество, 10.12.2020
В прошлом году на городские дороги были заявлены амбициозные планы
В частном секторе Улан-Удэ устанавливают системы экстренного оповещения
В частном секторе Улан-Удэ устанавливают системы экстренного оповещения
Общество, 10.12.2020
В столице Бурятии установлены ещё 4 точки системы оповещения «КЛОН»
В Бурятии появились два современных УЗИ-аппарата
В Бурятии появились два современных УЗИ-аппарата
Общество, 10.12.2020
Преимущества нового медицинского оборудования уже отметили врачи и пациенты

Землетрясение не повлияло на боеготовность военных в Бурятии
Землетрясение не повлияло на боеготовность военных в Бурятии
Общество, 10.12.2020
Здания, техника и личный состав не пострадали
В Бурятии проходят необычные танковые учения
В Бурятии проходят необычные танковые учения
Общество, 10.12.2020
Танкисты выполняют все тактико-огневые упражнения в одном заезде
Жители Бурятии выбирают «Героя уходящего года»
Жители Бурятии выбирают «Героя уходящего года»
Общество, 10.12.2020
Представитель Бурятии попадёт на всероссийскую «карту героев»


Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^