В Улан-Удэ подвели итоги года Памяти и Славы

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Победителей наградил глава Бурятии Алексей Цыденов



9 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное подведение итогов года Памяти и Славы в рамках работы регионального проекта «Историческая память». Мероприятие проходило в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова на выставке «Великая Победа/Агуу Илалта» (6+), посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В региональном туре конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» среди музеев общеобразовательных организаций, в номинации «Лучший городской школьный музей памяти Великой Отечественной войны» победил музей средней школы №52 города Улан-Удэ, руководитель музея Смолина Г.В. В номинации «Лучший сельский школьный музей памяти Великой Отечественной войны» победителем стал музей Ильинской средней школы Прибайкальского района, руководитель музея Тукачева В.М.



Победителями федерального тура конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны – 2020» стали школьный музей Шимкинской школы-интерната среднего общего образования Тункинского района, руководитель Аюшеева Г.Д. и школьный музей средней школы №65 имени Г.С.Асеева города Улан-Удэ, руководитель Уварова Н.Б.



Затем состоялось торжественное награждение победителей Диктанта Победы среди военнослужащих. В Бурятии проверили свои знания почти две тысячи военнослужащих из 14 воинских частей. Также глава Бурятии Алексей Цыденов вручил диплом «За активное участие в реализации международного проекта «Территория Победы» в Год Памяти и славы» национальному музею республики в лице директора Татьяны Бороноевой.



- Награждение прошло в тёплой, дружественной атмосфере. Старший научный сотрудник музея истории Бурятии Дмитрий Фролов провёл для гостей экскурсию по выставке «Великая Победа/ Агуу Илалта» и вручил Алексею Самбуевичу авторскую книгу «Рядовые герои войны», которую по крупицам составил по материалам музея, - сообщает пресс-служба нацмузея.

