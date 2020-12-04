В Бурятии в 2021 году завершится ремонт дороги к озеру Щучье

Также планируют ремонт автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск»
В четверг, 3 декабря, заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников осмотрел автодорогу «Тохой – турбаза «Щучье Озеро» – Родник» и провёл рабочее совещание с представителями администрации Селенгинского района.
В прошлом году между федеральным агентством по туризму и правительством Бурятии было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реконструкцию автомобильной дороги к турбазе «Щучье Озеро» протяженностью 14 км. Объём финансирования составил 567 млн рублей.
- Объект – переходящий на следующий год, лимит финансирования на 2020 выполнен полностью, строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ. На сегодняшний момент выполнены работы по устройству земляного полотна, сделаны водоотводы, искусственные сооружения, водопропускные трубы. В следующем году здесь будет уложен асфальт и выполнено обустройство, – отметил Евгений Луковников.
В соответствии с соглашением, за реконструкцией объекта можно наблюдать по Интернету в круглосуточном режиме с пяти камер.
Кроме того, в настоящее время администрация Селенгинского района готовит бюджетную заявку на выделение субсидий из дорожного фонда на капитальный ремонт подъезда автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» к посёлку Темник и на капитальный ремонт автодорог местного значения в посёлке Первомайский. В 2021 году планируется начать капитальный ремонт автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка –Закаменск» (граница с Монголией) на участке с 0 по 30 км.
После 2022 года за счёт средств дорожного фонда запланировано финансирование капитального ремонта автодороги в городе Гусиноозёрск по маршруту №4 «Посёлок Набережный – Стройплощадка» на сумму 116,5 млн рублей. Также ежегодно с 2019 года выделяются субсидии на содержание автомобильных дорог муниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
В Бурятии в 2021 году завершится ремонт дороги к озеру Щучье
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