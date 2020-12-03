Военные памятники в Улан-Удэ подсветили красным цветом

В рамках акции «Свет памяти» в Улан-Удэ красным цветом осветили Мемориал Победы, памятник труженикам тыла и детям войны на площади Славы, Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. Работы по изменению цвета освещения провёл МБУ «Горсвет».











3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. Из Бурятии 120 тысяч человек ушли на фронт, это почти каждый пятый житель. Не вернулись 39 тысяч – это каждый третий из ушедших.Сегодня утром на Мемориале Победы и на Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, прошли церемонии возложения цветов и лампад, сообщили в пресс-службе мэрии.