Военные памятники в Улан-Удэ подсветили красным цветом

В Улан-Удэ зажгли «Свет памяти»
3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. Из Бурятии 120 тысяч человек ушли на фронт, это почти каждый пятый житель. Не вернулись 39 тысяч – это каждый третий из ушедших.
В рамках акции «Свет памяти» в Улан-Удэ красным цветом осветили Мемориал Победы, памятник труженикам тыла и детям войны на площади Славы, Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. Работы по изменению цвета освещения провёл МБУ «Горсвет».
Сегодня утром на Мемориале Победы и на Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, прошли церемонии возложения цветов и лампад, сообщили в пресс-службе мэрии.
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