Иркутяне позавидовали трамвайной остановке в Улан-Удэ

«В Иркутске так не умеют», - говорят в Иркутском электротранспорте



Иркутяне похвалили трамвайную остановку в Улан-Удэ. На днях в группе в социальной сети «Иркутский электротранспорт» опубликовали пост на эту тему.



Специалисты отметили, что в Улан-Удэ зазор между краем платформы и вагонов - не больше 20 сантиметров. Платформа ровно под нижнюю ступеньку вагона, либо ровно ко входу в низкопольного вагона. Также имеется пандус для спуска с остановки. Пешеходный переход тоже близко.



- А в Иркутске так не умеют. Комитет городского обустройства по поводу остановки «Транспортная» ответил, что там слишком длинные шпалы и подрядчик не будет исправлять. Хотя в следующем году по платформам будет небольшой сдвиг в положительную сторону, - написали в группе.



Местные жители в комментариях поддержали тему: «У нас так только в рабочем и студгородке и то с одной стороны можно сделать», «Тротуар и посадочная платформа это не одно и то же... Как мило, почему у нас такое редко где увидишь», «И пешеходный переход по кнопке».

