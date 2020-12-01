Реки и озёра в этом году замерзают медленнее
С 30 ноября 2020 года по 6 января 2021-го в Бурятии пройдёт профилактическая акция «Тонкий лёд». Цель акции – предупреждение несчастных случаев на водоёмах во время становления ледяного покрова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам, полицейские, спасатели Всероссийского общества спасания на водах и другие общественники будут патрулировать вдоль береговых линий водоёмов.
Спасатели напоминают, что в данный период в зоне риска находятся дети.
К жителям республики обратился начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев:
«В данный период температурный режим носит неустойчивый характер, сильных морозов еще не прогнозируется, поэтому реки и озера замерзают медленнее. Напоминаю о необходимости контроля за детьми».
В случае необходимости помощи спасателей нужно обращаться на телефон 101.
Операция «Тонкий лёд» стартовала в Бурятии
Общество, Фото:
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