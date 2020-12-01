Операция «Тонкий лёд» стартовала в Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Реки и озёра в этом году замерзают медленнее



С 30 ноября 2020 года по 6 января 2021-го в Бурятии пройдёт профилактическая акция «Тонкий лёд». Цель акции – предупреждение несчастных случаев на водоёмах во время становления ледяного покрова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам, полицейские, спасатели Всероссийского общества спасания на водах и другие общественники будут патрулировать вдоль береговых линий водоёмов.



Спасатели напоминают, что в данный период в зоне риска находятся дети.



К жителям республики обратился начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев:



«В данный период температурный режим носит неустойчивый характер, сильных морозов еще не прогнозируется, поэтому реки и озера замерзают медленнее. Напоминаю о необходимости контроля за детьми».



В случае необходимости помощи спасателей нужно обращаться на телефон 101.

