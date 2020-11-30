В Улан-Удэ пройдёт паблик-ток о творчестве на бурятском

Организаторы приглашают зрителей на беседу с авторами и культурными деятелями, пишущими и созидающими на бурятском языке.



3 декабря в 18.00 в рамках фестиваля «Байкальские чтения» в республиканской детско-юношеской библиотеке пройдёт паблик-ток «О творчестве на бурятском языке» (6+).



Трансляция мероприятия будет вестись на Youtube-канале и в соцсетях республиканской детско-юношеской библиотеки. У зрителей будет возможность задать вопросы спикерам в комментариях к трансляции.



Организаторы приглашают зрителей на беседу с авторами и культурными деятелями, пишущими и созидающими на бурятском языке. Спикеры поделятся своим опытом и обсудят, какую роль играет творчество в сохранении языка. «Может ли творчество на бурятском языке стать востребованным и популярным? Как преодолеть языковой барьер между автором и зрителем? Какие форматы и контент могут «зацепить» современную аудиторию? Ответы на эти и другие вопросы можно будет услышать в прямом эфире», - добавили инициаторы паблик-тока.



Спикеры:



Олег Юмов – режиссёр-постановщик Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева;



Юлия Будаева – поэтесса, композитор и автор песен на бурятском языке;



Мэдэгма Доржиева - композитор-песенник, эстрадная певица, пианистка, продюсер, заслуженная артистка Бурятии;



Алагуй Егоров - композитор, певец и аранжировщик. Один из основателей группы Luxor;



Галсан-Нимын Гандик - композитор, музыкант, поэт.



Справка:



Public talk переводится как «разговор на публике», это формат публичных встреч с известными людьми или со специалистами в какой-либо области. У зрителей есть возможность вести диалог со спикерами и задавать им вопросы.





