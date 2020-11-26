В конкурсе приняло участие 18 изданий
В преддверии XIV международного всебурятского фестиваля «Алтаргана» в Агинском Бурятском округе был проведён региональный отборочный тур конкурса книги. Его участниками стали жители и выходцы округа, пишущие на бурятском и русском языках.
Жюри рассмотрело 18 работ по пяти номинациям: «Художественная литература, поэзия на бурятском языке», «Художественная литература, проза на бурятском языке», «Детская художественная литература на бурятском языке», «Документальная книга на бурятском языке» и «Книга о бурятах и бурятской культуре на других языках».
Согласно положению регионального отборочного тура конкурса книги в каждой номинации был определён один лауреат. В номинации «Художественная литература, проза на бурятском языке» лауреатом конкурса признано издание «Мэдэгдээгуй Дагина» Цындымы Бабуевой. В номинации «Художественная литература, поэзия на бурятском языке» – поэтический сборник поэтов Могойтуйского района «Уран угын орьел ɵɵдэ». В номинации «Документальная книга на бурятском языке» – «Бухэшэгуй зулын гэрэл» Батожаргала Гармажапова. В номинации «Детская литература на бурятском языке» – книга для внеклассного чтения «Һолонго» для 2,3,4 классов, составитель Дулмацырен Бадмаева. И в номинации «Книга о бурятах и бурятской культуре на других языках» – издание «Ага-Хангильцы в годы войны» Цыдендоржи Жамсаранова. Об этом сообщает пресс-служба Агинской краевой библиотеки.
В Агинском округе отобрали лучшие книги на «Алтаргану»
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