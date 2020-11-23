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Идёт отбор претендентов на 100 достопримечательностей Бурятии

Идёт отбор претендентов на 100 достопримечательностей Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В конкурсе могут принять участие все желающие

Республиканский туристский информационный центр (ТИЦ) «Байкал» и министерство туризма запустили конкурс «Топ-100 достопримечательностей Республики Бурятия». Он пройдёт в режиме онлайн на сайте ТИЦ.

В конкурсе может принять участие любой желающий. Для этого нужно оформить заявку и прикрепить к ней описание, фотографии необходимого качества и геолокацию.

- Не только операторы, не только профессионалы туриндустрии могут подавать заявки, но и каждый желающий. Здесь нет ограничений. Фотографии должны быть не менее 1200 пикселей качеством, текстовое описание не более 500 знаков, и должно быть включение геолокации,- рассказал и. о. руководителя ТИЦ «Байкал» Вадим Буинов.

Организаторы ставят перед собой цель найти те достопримечательности, который были обделены вниманием и плохо освещались в СМИ.

- В дальнейшем эти места будут включены в турмаршруты, будут активно участвовать в продвижении республики. Материалы, которые будут отправлены, будут использованы для описания этих мест. Возможно, с нашей стороны будет проведена дополнительная работа, чтобы осветить это место более подробно. Будут включены в различные программы, стимулирования в том числе, - добавил Вадим Буинов.

Конкурс стартовал 17 ноября, а 16 декабря приём заявок будет прекращён.

После этапа отбора, с 6 января начнётся голосование. 5 февраля организаторы подведут итоги.


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