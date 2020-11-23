Более 400 призывников в Бурятии приняли военную присягу

Перед этим они прошли месячную подготовку



В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, свыше 400 призывников осеннего призыва приняли военную присягу. Торжественные мероприятия прошли в артиллерийском и мотострелковом соединениях.



Перед этим молодые военнослужащие в сформированных учебных подразделениях прошли месячный курс общевойсковой, огневой, физической и строевой подготовки. После приведения к военной присяге военнослужащих распределили по подразделениям, в составе которых они будут проходить службу.



Всего со сборных пунктов Бурятии в ходе осеннего призыва будет отправлено в войска более тысячи военнослужащих. Перед направлением призывники проходят экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Отправка со сборных пунктов осуществляется специально подготовленным транспортом, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

