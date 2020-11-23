В Иркутске запретили большегрузам ездить по городу

Ограничения движения транспортных средств не будут распространяться:





-на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь), семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;

С 20 ноября на территории Иркутска вступил в силу запрет на движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешённой максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00, сообщает пресс-служба мэрии.– По поручению мэра города Руслана Болотова, комитет городского обустройства проанализировал загрузку улиц грузовым транспортом и сформировал список дорог, по которым должен быть ограничен проезд в часы пик. На въезде в город установлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» с указанием времени ограничений. Для транзитных грузовых автомобилей на 18 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» на участке обход г. Иркутска располагается две площадки для стоянки, – отметила и. о. начальника отдела контроля, согласований и выдачи разрешений департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Екатерина Шевцова. – Первую неделю действия запрета нарушителям будет выдано предупреждение. В последующем сотрудники ГИБДД начнут выписывать штраф.Ограничения для проезда грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешённой максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин будут действовать по 1 декабря 2021 года на дорогах Иркутска ежедневно с 7:00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00по ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;по бул. Рябикова на участке от дома № 31б по бул. Рябикова до ул. Сергеева;по ул. Сергеева;по ул. Воронежской от ул. Маяковского до ул. Сергеева;по ул. Маяковского на участке от ул. Воронежской до Спортивного переулка;по объездной дороге мкр. Первомайский – мкр. Университетский;по ул. Рабочего Штаба;по ул. Байкальской на участке от пересечения с ул. Дыбовского до пересечения с ул. Ржанова;по ул. Розы Люксембург на участке от ст. Горка до пересечения с ул. Тухачевского.на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения;- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;- на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);- на транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.