В заведении допускалось массовое скопление посетителей, не соблюдался масочный режим
Управлением Роспотребнадзора по Бурятии был установлен факт грубого нарушения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 в закусочной «Кедр». Кафе располагается по адресу г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, 3.
- В заведении общественного питания допускалось массовое скопление посетителей, не соблюдался масочный режим как у сотрудников, так и у посетителей кафе, уборка помещений проводилась ненадлежащим образом, на рабочих местах отсутствовали инструкции по применению дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь, установлено недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, - сообщили в управлении.
Ведомством в отношении закусочной применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности. Материалы готовятся в суд.
В кафе Улан-Удэ выявили нарушение мер против COVID-19
Общество, Фото:
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