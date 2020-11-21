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В кафе Улан-Удэ выявили нарушение мер против COVID-19

В кафе Улан-Удэ выявили нарушение мер против COVID-19
Общество,  Фото:скриншот
В заведении допускалось массовое скопление посетителей, не соблюдался масочный режим

Управлением Роспотребнадзора по Бурятии был установлен факт грубого нарушения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 в закусочной «Кедр». Кафе располагается по адресу г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, 3.

- В заведении общественного питания допускалось массовое скопление посетителей, не соблюдался масочный режим как у сотрудников, так и у посетителей кафе, уборка помещений проводилась ненадлежащим образом, на рабочих местах отсутствовали инструкции по применению дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь, установлено недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, - сообщили в управлении.

Ведомством в отношении закусочной применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности. Материалы готовятся в суд.


кафе нарушения
 
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