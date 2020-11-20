В Бурятии на выплату маткапитала направлено свыше 88 млн рублей

Средства получили более 1700 семей республики



В Бурятии в рамках национального проекта «Демография» реализуется комплекс мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми. Одна из них – предоставление республиканского материнского капитала, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



С начала 2020 года право на республиканский материнский (семейный) капитал использовали 1737 семей на общую сумму 88,5 миллионов рублей.



- В Бурятии продолжается реализация поручений президента России Владимира Путина по поддержке семей с детьми, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». Помимо республиканского маткапитала, семья, в которой родился третий и/или последующий ребёнок, получает право на выплаты многодетной семье, а также выплаты детям от 3 до 7 лет включительно, которые президент Владимир Путин ввёл в этом году, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Кроме того, семья может воспользоваться льготами, предусмотренными законом Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия».



Право на республиканский маткапитал имеет семья, которая на момент рождения (усыновления) третьего или последующих детей имеет доход на одного члена семьи ниже 1,5 кратной величины прожиточного минимума, установленного в республике.



Семья Платона Владимировича и Валентины Николаевны Кузьминых из села Турунтаево Прибайкальского района в связи с рождением в июне дочери Таисии получила статус многодетной.



- И опять родилась дочь, уже третья, чему мы очень рады, – делится сокровенным Валентина Николаевна. – Елизавете уже 8, а Софье - 5, выросли помощницы... После рождения второй дочери вроде немного времени прошло, а появились новые виды поддержки от государства. Доходы у нашей семьи небольшие, а мы рядом со своим домом начали строительство большого дома. Когда их соединим, на втором этаже будут «владения» старшей, появится уже большое общее помещение под столовую и зал. На полученные 50 тысяч рублей республиканского маткапитала уже закупили стройматериалы. Теперь точно строительство будет завершено летом будущего года. Также мы очень рады, что получили статус многодетной семьи и освобождение от транспортного налога.



Напомним, от уплаты транспортного налога за 2020 год, который будет уплачиваться в 2021 году и далее, в размере 100 процентов от установленной ставки освобождается один из многодетных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей) семьи, имеющей троих и более несовершеннолетних детей, в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт).



Средства республиканского материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям можно направить на приобретение (в том числе, по ипотечному кредиту), строительство или ремонт жилья с привлечением собственных средств; на получение образования ребёнком (детьми) в образовательной организации на территории России; оплату лечения ребёнка (детей) в соответствии с медицинскими показаниями и проезда к месту лечения и обратно; приобретение продуктивных животных и бытовой техники, а также транспортного средства при условии привлечения собственных средств лица, получившего республиканский материнский (семейный) капитал. И, конечно же, данные средства можно направить на приобретение предметов первой необходимости для новорожденного ребёнка (детей), включённых в перечень, определяемый правительством Бурятии.

