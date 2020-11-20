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Сёла Бурятии будут освещать по энергосберегающим технологиям

Сёла Бурятии будут освещать по энергосберегающим технологиям
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы по проекту ведутся в Тункинском районе

В Бурятии реализуется проект по организации уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. Нововведения уже применяют в Тункинском районе республики.

На сегодняшний день в селе Шимки установлено 82 опоры, на объекте работают девять человек и три единицы техники. В улусе Хужиры уже установлено 57 опор, здесь работают десять человек и четыре единицы техники. Работы ведутся согласно графику. Срок завершения работ – четвёртая декада ноября. Мониторинг объёма выполненных работ ведётся еженедельно.

Проект по организации уличного освещения с применением энергосберегающих технологий планируется к реализации также в городе Закаменск Закаменского района. Кроме того, минтранс РБ оказал содействие в приобретении 20 энергосберегающих светильников для села Куготы Мухоршибирского района, сообщает пресс-служба ведомства.
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