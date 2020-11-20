Сёла Бурятии будут освещать по энергосберегающим технологиям

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы по проекту ведутся в Тункинском районе



В Бурятии реализуется проект по организации уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. Нововведения уже применяют в Тункинском районе республики.



На сегодняшний день в селе Шимки установлено 82 опоры, на объекте работают девять человек и три единицы техники. В улусе Хужиры уже установлено 57 опор, здесь работают десять человек и четыре единицы техники. Работы ведутся согласно графику. Срок завершения работ – четвёртая декада ноября. Мониторинг объёма выполненных работ ведётся еженедельно.



Проект по организации уличного освещения с применением энергосберегающих технологий планируется к реализации также в городе Закаменск Закаменского района. Кроме того, минтранс РБ оказал содействие в приобретении 20 энергосберегающих светильников для села Куготы Мухоршибирского района, сообщает пресс-служба ведомства.

