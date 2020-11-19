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«Поэзия шаманки» бурятской художницы участвует в крупной выставке

«Поэзия шаманки» бурятской художницы участвует в крупной выставке
Общество,  Фото:минкультуры Забайкальского края
Мастер работает в национальном стиле «Буряад зураг»

Работа бурятской художницы Намжилмы (Ларисы) Эрдынеевой «Поэзия шаманки» приняла участие в 20-й выставке «Искусство стран Тихоокеанского региона». Выставку проводит Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами в онлайн-формате на своём официальном сайте, в официальном общедоступном аккаунте WeChat и сайтах медиа-партнеров.

В проекте принимают участие художники из многих стран мира. Организаторы выставки создали виртуальную модель картинной галереи, где можно прогуляться и с разных сторон рассмотреть представленные в экспозиции полотна. На выставке можно увидеть работы, выполненные по различным направлениям – живопись маслом и акрилом, гравюра, акварель, инсталляция, вырезание печати и многое другое.

«Поэзия шаманки» была отобрана из четырёх представленных к выставке работ от Забайкальского края. Намжилма (Лариса) Эрдынеева – известная художница родом из Южного Аргалея Агинского Бурятского округа Забайкальского края, сейчас проживает в Улан-Удэ. Она неоднократный лауреат и дипломант различных конкурсов, член Союза художников России.

Главным направлением своего творчества мастер изобразительного искусства считает написание картин в бурятском национальном стиле «Буряад зураг». Это один из древнейших жанров, отличающийся своеобразной цветовой гаммой и каллиграфичностью рисунка, тончайшей разработкой деталей одежды и лица.

- Меня привлекает сложность характера героя, его исключительный жизненный путь. У меня очень много произведений, посвященных историческим и мифологизированным личностям, и одно из них - «Поэзия шаманки», - поделилась Намжилма Эрдынеева.


По информации пресс-службы минкультуры Забайкальского края
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