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В Бурятии военные устроили для ветерана-артиллериста концерт

В Бурятии военные устроили для ветерана-артиллериста концерт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Фронтовика поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии

Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии ветерана Великой Отечественной войны Семёна Андреевича Хантаева, проживающего в Улан-Удэ.

Артиллеристы совместно с ансамблем общевойскового объединения «Селенга» подготовили для фронтовика концертную программу из инструментальных номеров и песенных композиций. Во дворе дома ветерана прозвучали известные песни военных лет.

В завершение мероприятия военнослужащие передали фронтовику поздравительный адрес, горячо поблагодарив его за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны. Перед тем, как поздравить ветерана, все участники мероприятия заблаговременно сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Семён Андреевич Хантаев ушёл на фронт в 1943 году в составе запасного полка, Позднее он был переведён в артиллерийский полк, где воевал в артиллерийской разведке. Принимал участие в войне с Японией и разгроме Квантунской армии. После войны служил в Забайкальском военном округе. Активно занимался военно-патриотической работой с молодёжью. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.


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