В Бурятии военные устроили для ветерана-артиллериста концерт

Фронтовика поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии
Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии ветерана Великой Отечественной войны Семёна Андреевича Хантаева, проживающего в Улан-Удэ.
Артиллеристы совместно с ансамблем общевойскового объединения «Селенга» подготовили для фронтовика концертную программу из инструментальных номеров и песенных композиций. Во дворе дома ветерана прозвучали известные песни военных лет.
В завершение мероприятия военнослужащие передали фронтовику поздравительный адрес, горячо поблагодарив его за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны. Перед тем, как поздравить ветерана, все участники мероприятия заблаговременно сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.
Семён Андреевич Хантаев ушёл на фронт в 1943 году в составе запасного полка, Позднее он был переведён в артиллерийский полк, где воевал в артиллерийской разведке. Принимал участие в войне с Японией и разгроме Квантунской армии. После войны служил в Забайкальском военном округе. Активно занимался военно-патриотической работой с молодёжью. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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