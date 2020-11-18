В Бурятии военные устроили для ветерана-артиллериста концерт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Фронтовика поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии



Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии ветерана Великой Отечественной войны Семёна Андреевича Хантаева, проживающего в Улан-Удэ.



Артиллеристы совместно с ансамблем общевойскового объединения «Селенга» подготовили для фронтовика концертную программу из инструментальных номеров и песенных композиций. Во дворе дома ветерана прозвучали известные песни военных лет.



В завершение мероприятия военнослужащие передали фронтовику поздравительный адрес, горячо поблагодарив его за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны. Перед тем, как поздравить ветерана, все участники мероприятия заблаговременно сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.



Семён Андреевич Хантаев ушёл на фронт в 1943 году в составе запасного полка, Позднее он был переведён в артиллерийский полк, где воевал в артиллерийской разведке. Принимал участие в войне с Японией и разгроме Квантунской армии. После войны служил в Забайкальском военном округе. Активно занимался военно-патриотической работой с молодёжью. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





