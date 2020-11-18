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В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по бильярду

В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по бильярду
Общество,  Фото:pixabay.com
Здесь же состоится первенство СФО среди спортсменов младше 22 лет

В Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» со 2 по 6 декабря пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту. Со 2 по 4 декабря состоится первенство, с 3 по 6 декабря – чемпионат.

Юные спортсмены будут играть в свободную пирамиду в трёх возрастных категориях: до 13 лет, 13-16 лет и 16-21 год. Участники старше 18 лет сыграют в комбинированную пирамиду. Призовой фонд составит 300000 рублей.

- В нынешних условиях мы, конечно, не рассчитываем на большое количество участников. Но, уверены, что представители из каждого сибирского региона, где развит бильярд, приедут обязательно. И соревнования пройдут на высоком конкурентном уровне, – рассказал вице-президент федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.

Чемпионат и первенство СФО будут проводиться с соблюдением мер по профилактике коронавирусной инфекции. Соревнования состоятся без зрителей, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт бильярд чемпионат СФО первенство СВО Иркутск
 
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