Медпомощь в них будут получать больные, лечащиеся дома
В Бурятии создадут амбулаторные центры для людей, у которых подтверждён коронавирус и которые проходят лечение на дому. Об этом рассказал глава Бурятии в беседе с журналистами.
Подобные центры будут базироваться в поликлиниках, либо в отдельных помещениях. Также в амбулаторных центрах можно будет получить бесплатные медикаменты для больных ковидом пенсионеров или членов многодетных семей.
- В них будут принимать терапевты, которые будут смотреть на динамику лечения. Это такая специализированная помощь. С учётом того, что болеет достаточное количество людей, врач к каждому дойти не может. Когда люди приходят к врачу, за час он может принять четыре-пять человек, а если он по домам ходит, за час только к одному и придёт. Мы создаём такие амбулаторные центры, чтобы больше людей охватить медицинской помощью,- пояснил Алексей Цыденов.
Добраться до амбулаторного центра жителям Бурятии поможет введение «ковидного» такси. В машинах водитель и пассажир будут изолированы друг от друга, а салон будет обрабатываться после каждой поездки.
- Мы его назвали «ковидное» такси, по сути это муниципальная транспортная служба. Стоимость проезда в размере проезда в общественном транспорте, - добавил глава.
В Бурятии создадут амбулаторные центры для больных ковидом
Общество, Фото:
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