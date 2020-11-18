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На воинском мемориале в Улан-Удэ появилась новая подсветка

На воинском мемориале в Улан-Удэ появилась новая подсветка
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Памятник освещают 18 светодиодных прожекторов

В столице Бурятии реконструировали архитектурную подсветку на мемориале «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны». Теперь памятник освещают 18 прожекторов, сообщает городское управление по информационной политике.

Специалисты подобрали светодиодные прожекторы с фокусирующими линзами, которые подходят для подсветки памятников. Как рассказали в МБУ «Горсвет», это лучшие источники света для скульптур из любых материалов. Светодиодные прожекторы отличаются надёжностью, экономичностью и долговечностью.

– Подсветка памятников культуры и монументов - важная и ответственная задача, которая нередко ставится перед архитекторами и техническими специалистами, – отметили в учреждении. – Важно создать мягкую, ненавязчивую и в то же время комфортную атмосферу, чтобы горожане имели возможность посетить мемориалы, почтить память и отдать дань прошедшим событиям и героям тех времен не только в дневное, но и в вечернее время.
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