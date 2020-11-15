Особенностью сбора стали занятия по организации противопожарной безопасности на объектах ГСМ соединения и базы хранения ГСМ
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, завершились сборы с начальниками служб ГСМ соединений и воинских частей. Занятия были организованы на базе танкового соединения, базы ГСМ и подразделения РХБЗ.
- В течение трех дней под руководством начальника службы ГСМ объединения подполковника Алексея Костюнина специалистам было рассказано о последних изменениях в нормативных документах, особенностях организации обеспечения войск топливом и других актуальных вопросах. Кроме того, состоялся обмен опытом и обсуждение перспектив развития и поступления современной техники, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Особенностью сбора стали показные занятия по организации противопожарной безопасности на объектах ГСМ соединения и базы хранения ГСМ.
В Бурятии завершились сборы с начальниками служб ГСМ воинских частей
Общество, Фото:
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