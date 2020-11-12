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ВСЖД сообщила, сколько техники будет убирать снег

ВСЖД сообщила, сколько техники будет убирать снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже очищено более 670 км пути

Вся специальная техника для уборки снега на Восточно-Сибирской железной дороге готова к работе в зимний период, заявила пресс-служба ВСЖД.

В этом сезоне будут задействованы 65 единиц спецтехники: 26 снегоуборочных машин, 17 снегоочистителей, 13 пневмоочистительных машин, семь самоходных снегоуборочных поездов, роторный снегоочиститель и снегоочистительный струг.

В октябре-ноябре 2020 года с путей станций Восточно-Сибирской железной дороги уже убрано более 26 тыс. куб. м снега, очищено более 670 километров пути на перегонах. Пока работы ведутся в основном на станциях Байкало-Амурской магистрали.
снег железная дорога
 
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