Уже очищено более 670 км пути
Вся специальная техника для уборки снега на Восточно-Сибирской железной дороге готова к работе в зимний период, заявила пресс-служба ВСЖД.
В этом сезоне будут задействованы 65 единиц спецтехники: 26 снегоуборочных машин, 17 снегоочистителей, 13 пневмоочистительных машин, семь самоходных снегоуборочных поездов, роторный снегоочиститель и снегоочистительный струг.
В октябре-ноябре 2020 года с путей станций Восточно-Сибирской железной дороги уже убрано более 26 тыс. куб. м снега, очищено более 670 километров пути на перегонах. Пока работы ведутся в основном на станциях Байкало-Амурской магистрали.
ВСЖД сообщила, сколько техники будет убирать снег
Общество, Фото:
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