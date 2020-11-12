В Улан-Удэ соседи воевали в суде

Соседи по участку подали иски друг на друга
Судебные приставы Железнодорожного районного отделения исполнили решение суда, предотвратив конфликт двух соседей.
Владелец участка обратился в суд на соседа с требованием восстановить забор, разделяющий смежные участки, ориентировать скат крыш на его сторону, выполнить водоотведение на хозяйственных постройках и освободить земельный участок от шлака, который высыпается с крыши его гаража. На такое заявление владелец соседнего дома подал встречный иск с требованием снести курятник, расположенный вблизи его бани, и организовать водоотведение с крыши его гаража.
Судебный пристав выехал по адресу и проинформировал обе стороны о всех возможных последствиях в случае уклонения от исполнения решения суда, в том числе об исполнительском сборе, который им придется оплатить при неисполнении требований исполнительного документа.
В результате оба соседа выполнили судебное решение.
- Для проверки исполнения судебного решения судебный пристав совершил повторный выезд по адресу. Соседи свои обязательства исполнили в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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