В Улан-Удэ соседи воевали в суде

Соседи по участку подали иски друг на друга



Судебные приставы Железнодорожного районного отделения исполнили решение суда, предотвратив конфликт двух соседей.



Владелец участка обратился в суд на соседа с требованием восстановить забор, разделяющий смежные участки, ориентировать скат крыш на его сторону, выполнить водоотведение на хозяйственных постройках и освободить земельный участок от шлака, который высыпается с крыши его гаража. На такое заявление владелец соседнего дома подал встречный иск с требованием снести курятник, расположенный вблизи его бани, и организовать водоотведение с крыши его гаража.



Судебный пристав выехал по адресу и проинформировал обе стороны о всех возможных последствиях в случае уклонения от исполнения решения суда, в том числе об исполнительском сборе, который им придется оплатить при неисполнении требований исполнительного документа.



В результате оба соседа выполнили судебное решение.



- Для проверки исполнения судебного решения судебный пристав совершил повторный выезд по адресу. Соседи свои обязательства исполнили в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

