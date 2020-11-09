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Юную шахматистку из Забайкалья обучит чемпион мира

Юную шахматистку из Забайкалья обучит чемпион мира
Общество,  Фото:pixabay.com
Обучение у Владимира Крамника будет бесплатным

Федерация шахмат России пригласила юную шахматистку из Забайкалья Яну Жапову на бесплатную тренировочную онлайн-сессию под руководством неоднократного чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника.

- Основной целью сессии является помощь сильнейшим юным шахматистам России в сжатые сроки повысить уровень своей игры во всех аспектах шахмат. Постараться выявить индивидуальные недостатки в игре каждого из них и дать рекомендации по их устранению, - рассказал начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского бурятского округа Булат Бальжинимаев.

Участников онлайн-сессии ждут 20 занятий в программе ZOOM, сообщили в пресс-службе минспорта Забайкальского края.

Владимир Крамник родился в 1975 году в городе Туапсе – российский шахматист, «классический» чемпион мира в 2000-2006 годах, 14-й чемпион мира по шахматам (2006—2007), обладатель Кубка мира (2013).

В составе сборной России трёхкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад (1992, 1994, 1996), победитель командного чемпионата Европы (1992) и мира (2013). Заслуженный мастер спорта России.

За последние два года Яна Жапова выиграла чемпионат России по быстрым шахматам, взяла бронзу на детском первенстве Европы по классическим шахматам и золото на международном Кубке по шахматам Moscow Open, заняла первое место на первенстве России по блицу и четвёртое в классических шахматах, стала первой в зачёте среди девушек до 16 лет на международном турнире в Белграде, стала победительницей межконтинентального шахматного турнира. Кроме того, юная шахматистка заняла 12-е место на первенстве мира в Испании, где ей пришлось соревноваться более чем с 850 участниками из 86 стран.
спорт шахматы
 
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