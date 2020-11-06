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Жителей Бурятии просят пройти тест на финансовую грамотность

Жителей Бурятии просят пройти тест на финансовую грамотность
Общество,  Фото:pixabay.com
Тестирование анонимное

Жителям Бурятии предлагается проверить свой уровень финансовой грамотности и до 30 ноября пройти анонимное тестирование на сайте ФинЛикбез03 https://fineducat03.ru/

Платформа создана, чтобы жители Бурятии могли проверить финансовую грамотность, свои навыки и установки в этой области, от правильного формирования которых зависит финансовое благополучие населения.

Тест разработан Национальным агентством финансовых исследований по заказу министерства финансов РФ для обследования уровня финансовой грамотности населения страны. Первый блок вопросов - на основы знаний в сфере финансов, второй - оценка навыков и применения знаний в повседневной жизни и третий - установки правильного финансового поведения. Узнать результаты тестирования и правильные ответы можно будет сразу после ответа на вопросы.

Цель тестирования - получить объективную картину об уровне знаний жителей республики. 1 декабря результаты тестирования будут выгружены с сайта. Они станут основой для дальнейших решений межведомственной координационной комиссии по повышению уровня финансовой грамотности. По проблемным местам в знаниях будет организовано обучение детей, работников бюджетной сферы и частных предприятий, пожилого населения, Вопросы, которые вызвали большее число ошибок, будут разъясняться отдельно.


финансовая грамотность
 
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