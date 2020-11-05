Солдаты из 93-й Восточно-Сибирской дивизии погибли при обороне Москвы
На поле воинской славы 1941 года – высоте «Длинная» у деревни Кузовлево на территории Новой Москвы поисковым отрядом «Рысь» были найдены останки 104 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, павших в годы Великой Отечественной войны при обороне столицы страны.
Среди них были установлены 3 уроженца Бурят-Монгольской АССР. Это Федотов Трофим Вукулович, Ковалев Павел Андреевич и Теслев Голоктион Миронович. Также найден один из павших воинов родом из Тарбагатайского района Бурятии. В настоящее время его личность устанавливается.
Поисковый отряд нашёл 20 медальонов, по которым определили биографические данные военнослужащих. Все они проходили службу в 93-й Восточно-Сибирской дивизии. Найденные останки бойцов захоронены 31 октября рядом с деревней Кузовлево, а их личные вещи, документы, акты эксгумации будут переданы со всеми почестями юнармейцам и родственникам красноармейцев. В экспедиции принимали участие старшие поисковики во главе Владимира Жарова, члена правления отделения поискового движения в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
В Москве прошло захоронение воинов из Бурят-Монголии
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